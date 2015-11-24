Росіян попередили про підвищення податків

"Бюджет у меншій мірі повинен претендувати на той пиріг, який розподіляється у державі, при цьому структура витрат повинна бути теж іншою. Неефективно витрачаються і ті ресурси, які потрапляють до бюджету. Більше коштів треба направляти в інфраструктуру та людський капітал", - сказав Силуанов, виступаючи на форумі у Фінансовому університеті, передає Рейтер.

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"Нам не винести такий великий обсяг держвидатків - 40 відсотків ВВП при 3,8 дефіциту бюджету (мова не тільки про федеральний бюджет, але й регіональні) до чого може призвести? До того що наші резерви, які ми накопичували останні роки швидко закінчаться - рік-два - і якщо ми за цей період не виведемо свої витрати у відповідність з реальними дохідними джерелами, то це буде або стимулювати інфляцію... Інфляція буде зростати швидшими темпами, буде з'їдати всі наші доходи, це призведе до того, що будуть зростати процентні ставки, які не даватимуть розвиватися економіці. Або це може призвести до того, що ми через 2-3 роки скажемо, що ми не можемо потягнути такий обсяг витрат і нам потрібно підвищувати податки. Ці всі напрямки - тупиковий шлях", - сказав він.

Силуанов закликав до більш жорсткого скорочення соціального навантаження на бюджет:

"У нас досі соціальна підтримка більше розвинена, ніж у часи радянського союзу. Ми не можемо собі цього дозволити, не можемо потягнути такий обсяг. Або повинні розплачуватися інфляцією, податками, або зниженням темпів зростання економіки в результаті зростання процентних ставок".

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Нагадаємо, Мінфін РФ домігся відмови від індексації пенсій та соціальних виплат на рівень фактичної інфляції, обмеживши підвищення пенсій в 2016 році 4-відсоткової індексацією.