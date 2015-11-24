Депутати закликають парламент зосередитися на підготовці державного бюджету-2016

Про це з трибуни парламенту заявив співголова парламентської групи «Партії «Відродження», народний депутат Віктор Бондар.

«Нічого більш важливого, ніж дати відповідь людям – як буде формуватися бюджет на наступний рік, наразі немає. Одночасно з прийняттям державного бюджету має бути ухвалений новий Податковий кодекс, який має радикально скоротити кількість податків, податкове навантаження; який має в два рази скоротити навантаження на фонд заробітної плати, спростити адміністрування податків і дати нашій економіці нове життя», - заявив Віктор Бондар.

Одночасно з ухваленням державного бюджету має бути переглянутий і Бюджетний кодекс, головне завдання якого – передати більшу частину фінансових повноважень на місця, щоб вони мали можливість формувати власні бюджети, заявив народний депутат.

«Цей бюджет – це відповідь обласним, районним та міським радам, яким бюджетом вони зможуть користуватися і чим вони зможуть оперувати, які соціальні заходи на наступний рік вони мають планувати. Ніхто наразі на місцях не знає, як буде формуватися бюджет і на що вони можуть розраховувати», - заявив Віктор Бондар.