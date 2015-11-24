Вкладникам банку "Національні інвестиції" призупинили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 24 листопада призупинив виплати гарантованих сум вкладникам банку «Національні інвестиції», повідомляється на сайті фонду.

«Враховуючи необхідність завершення фондом повного технологічного циклу формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування у період ліквідації банку, з 24.11.2015 будуть призупинені виплати коштів вкладникам банку «Національні інвестиції» через установи «Ощадбанку», - йдеться у повідомленні.

Фонд зазначає, що інформація про дату початку виплат буде опублікована на офіційному сайті фонду, а також на сайті банку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 вересня визнав неплатоспроможним банк «Національні інвестиції», раніше визнаний проблемним з призначенням куратора регулятора через непрозорість низку операцій і стрімке істотне скорочення ліквідних коштів.

Довідка УНІАН. Банк «Національні інвестиції» працював на ринку України з 2011 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За інформацією на сайті банку, його найбільшим власником є Наталія Огородник, яка прямо і опосередковано володіє часткою в 33,7407% через компанії «Украгроспілка», «Віадук» і «Еко».