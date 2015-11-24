Гривня зміцнилася на міжбанку до 23,98 за долар

У вівторок, 24 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 23,92/23,98 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,4720/25,5360 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3610/0,3630 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 23,9702 грн/дол., на цю годину укладено 258 угод на суму 79,31 млн дол.