ЦБ Росії готує банки до нафти по $35 за барель

Банк Росії закладав до літніх стрес-тестів для банків ціну на нафту на рівні 35 доларів, повідомляє Газета.ru з посиланням на заяву першого заступника голови ЦБ Олексіґ Симановського.

"35 доларів за один барель нафти", — заявив він.

За словами Симановського, за таким сценарієм падіння ВВП за підсумками року склало близько 4-4,5%. Заступник голови також розповів, що ЦБ готується провести нові стрес-тести стану російських банків на 1 січня 2016 року.

Зазначається, що Банк Росії в серпні спростовував проведення подібних стрес-тестів.

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"В офіційній заяві регулятора говорилося, що в третьому кварталі Банк Росії не пропонував банкам проводити стрес-тести на чутливість до курсу рубля і, відповідно, не пропонував в якості умови значення курсу рубля", - інформує видання.

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При цьому ЗМІ повідомляли, що стрес-тест відштовхувався від умови, що долар коштуватиме 100 рублів.