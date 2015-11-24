Збитки працюючих банків склали 56,3 мільярда

Сумарний збиток працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних, на 1 листопада 2015 року склав 56,3 мільярда гривень, у тому числі в жовтні збитки цих банків склав 3,7 мільярда гривень.

Як повідомляється на сайті НБУ, доходи працюючих банків за 10 місяців склали 172,3 мільярда гривень, витрати - 228,6 мільярда гривень.

За оцінками регулятора, головним чинником отримання банками збитків залишаються значні обсяги відрахувань в резерви, які за жовтень склали 9,8 мільярда гривень або 42,8% витрат за місяць. У той же час, НБУ зазначає, що темпи зростання резервів поступово сповільнюються.

Також повідомляється, що станом на 1 листопада 79 банків отримали прибуток на загальну суму 3,9 мільярда гривень. У тому числі В жовтні з прибутком спрацювали 78 банків, які сумарно отримали 0,7 мільярда гривень прибутку.

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Як повідомляв УНІАН, працюючі банки України, без обліку неплатоспроможних, у вересні отримали 6,1 мільярда гривень збитку, що призвело до зростання їх сумарного збитку з початку поточного року до 52,2 мільярда гривень на 1 жовтня.

У 2014 році банківська система України отримала 52,966 мільярда гривень збитків.