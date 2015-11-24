Moody’s підвищив рейтинг ПриватБанку, прогноз – стабільний

Також Moody’s підтвердив рейтинг ПриватБанку за депозитами в iноземнiй валюті та підтвердило рейтинг фінансової стабільності банку. Прогноз за рейтингами ПриватБанку встановлено на рівні «стабільний».

Як ідеться в повідомленні агентства, підвищення рейтингу ПриватБанку пов’язане з успішним завершенням переговорів банку з інвесторами про продовження термінів його єврооблігацій. На думку аналітиків агентства, у довгостроковій перспективі рейтинги банку можуть бути переглянуті у бік підвищення після поліпшення макроекономічного середовища в Україні та стабілізації ситуації на банківському ринку країни.

Безумовна підтримка інвесторами дозволила банку направити залучені кошти на збільшення регулятивного капіталу з урахуванням інвестицій акціонерів банку складе 220 млн дол. США (близько 5 млрд грн). З урахуванням продовження до 2018 року погашення євробондів банку на суму 200 млн дол. США, з боку міжнародних інвесторів ПриватБанк отримав підтримку на суму 10 млрд грн.

Водночас зростання рейтингу банку стримується суверенним рейтингом України, встановленим на рівні «Саа3». Нагадаємо, 19 листопада Moody’s оголосило про підвищення на один щабель рейтингу українських державних облігацій – з «СА» до «Саа3» зі стабільним прогнозом.