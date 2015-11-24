Гривня протягом дня зміцнилася на 20 копійок - вже 23,80 за долар

У вівторок, 24 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,80/23,90 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,4220/25,3160 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3620/0,3640 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,9492 гривні/долар, до цього часу було укладено 534 угод на суму 331,93 мільйона доларів.