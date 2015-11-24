Україна скоротила освоєння капінвестицій на 6%

Обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в січні-вересні 2015 року склав 160,723 мільярда гривень, що на 6% нижче показника протягом аналогічниого періоду 2014 року.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, за підсумками 9 місяців найбільший обсяг освоєних капінвестицій припадає на Київ – 35%, або 56,175 мільярда гривень, Київську область – 9,5%, або 15,198 мільярда гривень, Дніпропетровську область – 9,4%, або 15,107 мільярда гривень, Львівську область – 4,5%, або 7,154 мільярда гривень, Харківську область – 3,9%, або 6,326 мільярда гривень.

За інформацією Держстату, зростання капінвестицій в січні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року зафіксовано у Волинській, Закарпатській, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській областях та г. Київ.

Найбільше падіння освоєних капінвестицій зафіксовано в Луганській та Донецькій областях, на 79,3% і 63,6%, відповідно.

Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільша сума була спрямована у вигляді інвестицій у матеріальні активи – 145,940 мільярда гривень, або 90,8%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, при цьому дані по Донецькій і Луганській областях можуть бути уточнені.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг освоєних капінвестицій в Україні в січні-червні 2015 року склав 98,725 мільярда гривень, що на 9,2% нижче показника за аналогічний період 2014 року.

Освоєння капінвестицій в 2014 році склало 204,062 мільярда гривень, що на 24,1% нижче показника за 2013 рік.