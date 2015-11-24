Експерти пояснили, чому дешевшають сигарети

Так прокоментував зниження вартості сигарет економічний експерт Мар’ян Заблоцький.

«Протягом останніх шести тижнів основні виробники почали ухвалювати рішення щодо зниження цін на сигарети від 1 до 3 грн за пачку. Звичайно, що це може призвести до збільшення споживання сигарет, по-друге, це втрати бюджету. Частина податків з сигарет – це ПДВ та адвалорна ставка, фактично, той же ПДВ, тільки в іншій формі», - відзначає експерт.

За його словами, йде боротьба за частку ринку між виробниками. «Відсутні будь-які механізми встановлення «цінової підлоги» - по аналогії з алкоголем. Крім того, на ринку існує досить велика конкуренція серед товаровиробників на внутрішньому ринку. Основні виробники сигарет – міжнародні компанії, які конкурують на міжнародному ринку», - відзначає Заблоцький.

За словами народного депутата п’яти скликань, засновника ГО «Союз платників податків України» Сергія Терьохіна, все це – свідчення падіння доходів населення. «Справа в тому, що коли є альтернатива – купувати якісь підакцизні товари або ковбасу, коли реальні доходи населення різко падають, ця альтернатива є зрозумілою. Тобто, у зв’язку з фізичним скороченням споживчого кошика люди все-таки міняють пріоритети. Я б не радів з такої ситуації, оскільки, знаєте, можна собі уявити, що почнеться, коли у людей взагалі скінчаться гроші на будь-що», - відзначив експерт.

На думку експерта з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Ангели Бочі, в Україні відсутній механізм регулювання мінімальних роздрібних цін.

«Виробники цигарок бажають розширити ринок, тобто це своєрідна корпоративна боротьба. Просте підняття акцизів, як бачимо, не захищає бюджет. Стаття 6 Рамкової конвенції із боротьби з палінням передбачає необхідність застосування цінових та податкових заходів. Відсутність цінових заходів обмеження споживання тютюну дозволяє виробникам знижувати ціни», - заявляє Бочі.

«На тютюновому ринку зараз загострилась боротьба за долю ринку», - відзначає директор з корпоративних питань компанії «Імперіал Тобако Юкрейн» Олег Стрекаль.

«На жаль, така ситуація продовжує зберігатися, і зниження цін досягло вже не 2 грн, а 3 грн за пачку цигарок. Деякі з чотирьох міжнародних компаній окремі свої бренди продають набагато менше собівартості – був навіть такий період, коли сигарети з фільтром однієї тютюнової компанії коштували дешевше, ніж наші без фільтру. Це – економічний нонсенс», - відзначає Стрекаль.

За його словами, від цього страждає державний бюджет. «За нашими підрахунками, в результаті цінової війни державний бюджет щомісяця втрачає близько 160-180 млн грн недоотриманих податків. Це, перш за все, ПДВ, другий податок – це та частина адвалорного акцизу, яка зменшується через зменшення цін, тому "адвалорка" нараховується на ціну, і третій – це податок на торгівлю підакцизними товарами, оцей новий, 5-відсотковий, який іде до місцевих бюджетів. Тобто, страждає не лише центральний, а й місцеві бюджети». – наголошує Стрекаль.

«Ситуація неправильна, ми як компанія звернули увагу на неї Мінфіну, комітету ВР з податків, закликаючи припинити цю війну й почати працювати в нормальних економічно обґрунтованих цінах. За долю ринку компанії не можуть боротися будь-якою ціною, а у нас це – не просто будь-яка ціна, а ціна державного бюджету», - акцентує директор з корпоративних питань компанії «Імперіал Тобако Юкрейн».