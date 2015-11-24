Експерти пояснили, чому дешевшають сигарети
Кожна гривня, на яку знижується вартість сигарет, призводить до втрат державного бюджету близько 800 млн грн на рік.
Так прокоментував зниження вартості сигарет економічний експерт Мар’ян Заблоцький.
«Протягом останніх шести тижнів основні виробники почали ухвалювати рішення щодо зниження цін на сигарети від 1 до 3 грн за пачку. Звичайно, що це може призвести до збільшення споживання сигарет, по-друге, це втрати бюджету. Частина податків з сигарет – це ПДВ та адвалорна ставка, фактично, той же ПДВ, тільки в іншій формі», - відзначає експерт.
За його словами, йде боротьба за частку ринку між виробниками. «Відсутні будь-які механізми встановлення «цінової підлоги» - по аналогії з алкоголем. Крім того, на ринку існує досить велика конкуренція серед товаровиробників на внутрішньому ринку. Основні виробники сигарет – міжнародні компанії, які конкурують на міжнародному ринку», - відзначає Заблоцький.
За словами народного депутата п’яти скликань, засновника ГО «Союз платників податків України» Сергія Терьохіна, все це – свідчення падіння доходів населення. «Справа в тому, що коли є альтернатива – купувати якісь підакцизні товари або ковбасу, коли реальні доходи населення різко падають, ця альтернатива є зрозумілою. Тобто, у зв’язку з фізичним скороченням споживчого кошика люди все-таки міняють пріоритети. Я б не радів з такої ситуації, оскільки, знаєте, можна собі уявити, що почнеться, коли у людей взагалі скінчаться гроші на будь-що», - відзначив експерт.
На думку експерта з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Ангели Бочі, в Україні відсутній механізм регулювання мінімальних роздрібних цін.
«Виробники цигарок бажають розширити ринок, тобто це своєрідна корпоративна боротьба. Просте підняття акцизів, як бачимо, не захищає бюджет. Стаття 6 Рамкової конвенції із боротьби з палінням передбачає необхідність застосування цінових та податкових заходів. Відсутність цінових заходів обмеження споживання тютюну дозволяє виробникам знижувати ціни», - заявляє Бочі.
«На тютюновому ринку зараз загострилась боротьба за долю ринку», - відзначає директор з корпоративних питань компанії «Імперіал Тобако Юкрейн» Олег Стрекаль.
«На жаль, така ситуація продовжує зберігатися, і зниження цін досягло вже не 2 грн, а 3 грн за пачку цигарок. Деякі з чотирьох міжнародних компаній окремі свої бренди продають набагато менше собівартості – був навіть такий період, коли сигарети з фільтром однієї тютюнової компанії коштували дешевше, ніж наші без фільтру. Це – економічний нонсенс», - відзначає Стрекаль.
За його словами, від цього страждає державний бюджет. «За нашими підрахунками, в результаті цінової війни державний бюджет щомісяця втрачає близько 160-180 млн грн недоотриманих податків. Це, перш за все, ПДВ, другий податок – це та частина адвалорного акцизу, яка зменшується через зменшення цін, тому "адвалорка" нараховується на ціну, і третій – це податок на торгівлю підакцизними товарами, оцей новий, 5-відсотковий, який іде до місцевих бюджетів. Тобто, страждає не лише центральний, а й місцеві бюджети». – наголошує Стрекаль.
«Ситуація неправильна, ми як компанія звернули увагу на неї Мінфіну, комітету ВР з податків, закликаючи припинити цю війну й почати працювати в нормальних економічно обґрунтованих цінах. За долю ринку компанії не можуть боротися будь-якою ціною, а у нас це – не просто будь-яка ціна, а ціна державного бюджету», - акцентує директор з корпоративних питань компанії «Імперіал Тобако Юкрейн».