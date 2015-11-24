Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 23,94 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2394,9241 (24 листопада – 2406,3619)

100 EUR – 2550,8337 (24 листопада – 2558,2033)

10 RUR – 3,6496 (24 листопада – 3,6684)

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,80/23,90 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,4220/25,3160 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3620/0,3640 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,9492 гривні/долар, до цього часу було укладено 534 угод на суму 331,93 мільйона доларів.