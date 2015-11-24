Moody's підвищив рейтинги українських банків слідом за суверенним

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service переглянуло рейтинги 7 українських банків у зв'язку з покращенням кредитоспроможності уряду України після реструктуризації єврооблігацій, після чого суверенний рейтинг підвищено до "Caa3" зі стабільним прогнозом.

Як повідомляється на сайті агентства, в тому числі підвищений довгостроковий рейтинг депозитів "Приватбанку", "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" до "Caa3" з "Ca".

Також агентство підтвердило довгостроковий рейтинг депозитів "Промінвестбанку" на рівні "Caa3", дочірнього банку "Сбєрбанку Росії" - на рівні "Caa2", "Райффайзен Банку Аваль" - "Caa2".

Довгостроковий депозитний рейтинг банку "Південний" підвищено до "Caa2" до "Caa3".

Також повідомляється, що прогноз за рейтингами всіх банків змінився з негативного на стабільний.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародні рейтингові агентства Moody's Investors Service, Fitch Ratings і Standard & poor's Ratings Services підвищила суверенний рейтинг України на тлі завершення реструктуризації державного боргу.

Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. 27 серпня. 14 жовтня в Лондоні пройшли збори з власниками єврооблігацій України, на якому більше 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися із запропонованими умовами.