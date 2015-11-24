Рада не захотіла скасувати введений в лютому додатковий імпортний збір

Верховна Рада не прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає скасування додаткового збору на більшість імпортованих товарів за ставками 10 та 5 відсотків, введеного в лютому 2015 року та діючого до 20 лютого 2016 року.

За ухвалення проекту закону №2674 про визнання таким, що втратив чинність закону України "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України у відповідності зі статтею XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року" в першому читанні проголосували 188 депутатів при необхідних 226.

На думку авторів законопроекту, закон, який вводив додатковий імпортний збір, досяг своєї мети, оскільки уряд отримав заплановані від його дії доходи до бюджету в розмірі 17 мільярдів гривень ще у вересні поточного року. Отже, він може бути скасований раніше запланованого терміну. Скасування законопроекту не лише зменшить ціни на імпортні продукти, що купуються населенням, але також здешевить імпортну сировину для вітчизняних виробників.

За словами голови комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніной, від введення збору постраждали українські виробники, які залежать від імпортної сировини. Через його подорожчання після введення додаткового збору зменшився імпорт сировини та виробництво продукції. Таким чином, бюджет України недоотримав доходи від податку на додану вартість та акцизного збору, пояснила Южаніна. Тому скасувати цей збір варто раніше 20 лютого 2016 року, як передбачалося при його введенні. З-за тривалості процедур по його впровадженню на митниці, Южаніна запропонувала прийняти законопроект№2674 за основу і в цілому.

У той же час, глава комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк зазначив, що в його комітеті на розгляді знаходиться законопроект 2553а, який передбачає скасування імпортного збору саме на сировину для вітчизняних виробників. За словами Галасюка, його можна розглянути в прискореному режимі та передати до Верховної Ради.

Спікер парламенту Володимир Гройсман намагався повернути відхилений законопроект№2674 на розгляд, проте в сесійній залі не вистачило голосів.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року парламент після консультацій з міжнародними партнерами та на виконання положень прийнятого 28 грудня 2014 року закону про заходи щодо стабілізації платіжного балансу на законодавчому рівні прийняла рішення ввести мита на імпортні товари. Вони торкнулися 100 товарних груп. За розрахунками Мінфіну, мита мають збільшити доходи бюджету на 17,6 мільярда гривень.

У квітні цього ж року вісім народних депутатів від фракції "Батьківщина", що входить в парламентську коаліцію, зареєстрували законопроект №2674, що передбачає скасування введених мит.