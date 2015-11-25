В Єврозоні відсьогодні вводять нову банкноту номіналом 20 євро

09:42, 25 листопада 2015
Фінанси
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Нова купюра вирізнятиметься посиленим захистом проти фальшування.

REUTERS

Центробанки країн Єврозони з середи, 25 листопада, починають вводити в обіг нові банкноти номіналом 20 євро.

Як передає Deutsche Welle, нова купюра вирізнятиметься посиленим захистом проти фальшування. Зокрема, вона матиме прозоре "віконце", в якому розміщуватиметься зображення міфічного образу Європи.

Поступово в обіг планують ввести 4,3 мільярда банкнот. При цьому старі банкноти з обігу виводитимуть теж поступово. В Європейському центробанку (ЄЦБ) сподіваються, що процес відбудеться без ускладнень, бо виробники і оператори автоматів, які приймають купюри, мали можливість відповідно підготуватися.

За словами члена дирекції ЄЦБ Іва Мерша, зробено все якнайкращим чином, аби підготувати введення нової "двадцятки".

При введенні в обіг нової банкноти номіналом 5 євро у травні 2013 року спочатку виникли певні проблеми: споживачі не могли оплатити, наприклад, квитки в автоматах, оскільки їхнє програмне забезпечення не було вчасно змінене.

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Наступним кроком в ЄЦБ планують оновити банкноту номіналом 50 євро, однак рада головної фінансвої інституції Єврозони поки не встановила конкретної дати впровадження нової купюри.

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