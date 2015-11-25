Гривня на міжбанку торгується по 23,80 за долар

У середу, 25 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,70/23,80 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 25,1380/25,2370 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3600/0,3620 грн/рубль.

Читайте такожНацбанк зміцнив офіційну гривню до 23,94 за долар

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 23,7905 грн/дол., на цей час було укладено 333 угоди на суму 144,48 млн дол.