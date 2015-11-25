Тесть Насірова мінімізує податки: прогнав 350 мільйонів через "рідні" компанії – ЗМІ

Про це пише сайт "Наші гроші" з посиланням на сюжет Мар’яни Мотрунич, журналістки одноіменної програми.

Корпорація «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського, тестя очільника ДФС Романа Насірова, є одним із великих державних підрядників. Наразі серед її об’єктів – реконструкція Поштової площі (початкова сума 404 млн грн), Бортницької станції аерації (126 млн грн), добудова Охматдиту (390 млн грн) і реконструкція Херсонського аеропорту ( 75 млн грн).

На початку літа податкова перевірила «Альтіс-Холдинг», який виконував роботи для КП «Дирекція будівництво шляхово-транспортних споруд м. Києва» загальною вартістю 443 млн грн.

Як повідомляють журналісти "Наших грошей", кошти були перераховані від комунальників до «Альтісу».

Той у свою чергу перерахував їх на три компанії так званого «першого рівня» – «Патера Україна» (організація будівельних робіт), «Юніфліт» (надання в оренду будівельних машин), «Альтіс-Енерго» (архітектурні роботи). Усі три фірми за даними програми, безпосередньо пов’язані з «Альтіс-Холдингом».

Далі ці три компанії перераховували кошти ще низці фірм «другого рівня», більшість з котрих також пов’язані з «Альтісом», серед котрих і реальні виконавці робіт.

Тобто «Альтіс» перераховував кошти через ланцюжок сам собі. Юрист Володимир Місечко пояснює, що така схема використовується для двох речей – для завищення своїх витрат і для переведення безготівкових коштів у готівку.

У податкової виникла підозра, що згадані вище три компанії могли бути створені для того, щоб завищувати витрати «Альтіса» – але на папері, щоб знизити видатки.

Наприклад, «Альтіс-холдинг» перерахував 341 млн грн. фірмі «Патера Україна» за будівельно-монтажні роботи. А вона перерахувала 184,5 млн гривень фірма «Борен-А». При цьому доходи ТОВ «Патера Україна» за період склали 665,8 мільйонів гривень при нульових рентабельності та податковій віддачі. Доходи ТОВ «Борен-А» склали 197,7 млн грн при 100% рентабельності і податковій віддачі 0,01%.

Згідно з аналітикою податківців, на «першому рівні» контрагентів «Альтіса» є 64 компанії з ознаками сумнівності, яким загалом перерахували 350 млн грн. На другий рівень (фірми «Борен-А», «Спецбудстандарт» і «Трансбудкомпані») вже було перераховано трохи більше половини – 200 млн, але на другому рівні не всі компанії є реальними виконавцями робіт. Відтак, за даними податківців, «Альтісу» мали донарахувати 60 млн грн. податків – а донарахували тільки 44,61 млн грн.

Загалом згідно даних ДФС, дохід «Альтіс-Холдингу» за перевіряємий період склав 1,227 мільярда гривень. При цьому рентабельність компанії становила 1%, а податкова віддача – 0,01%.

В картці платника податків «Альтіса» в податковій системі зазначено, що «Планова виїзна перевірка неможлива. З інших причин». Що саме малося на увазі під «іншими причинами», журналісти намагалися з’ясувати в ДПІ Святошинського району, до котрої приписаний «Альтіс», однак очільницю районної податкової Оксану Малихіну не застали на робочому місці.

Малихіна була призначена навесні цього року, коли ДФС уже очолював Роман Насіров, і за кілька днів до запланованої перевірки «Альтіса».