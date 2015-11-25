У Гонтаревої заявили, що міжбанківський валютний ринок знайшов рівновагу

Аукціони з купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, оголошені Національним банком України сьогодні, 25 листопада, не відбулися, а попит і пропозиція врівноважилися самостійно без допомоги регулятора.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного банку України.

Як наголошується в повідомленні, в ході торгів курс гривні зміцнився.

Згідно з даними дилерів комерційних банків, сьогодні на міжбанку гривня на 16:00 зміцнилася до 23,70/23,80 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на цей час встановився на рівні 23,7659 грн/дол.