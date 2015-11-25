У Гонтаревої заявили, що міжбанківський валютний ринок знайшов рівновагу
16:46, 25 листопада 2015Фінанси
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Згідно з даними дилерів комерційних банків, сьогодні на міжбанку гривня на 16:00 зміцнилася до 23,70/23,80 грн/дол.
Гривня на міжбанку торгується по 23,80 за долар / Фото УНІАН
Аукціони з купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, оголошені Національним банком України сьогодні, 25 листопада, не відбулися, а попит і пропозиція врівноважилися самостійно без допомоги регулятора.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного банку України.
Як наголошується в повідомленні, в ході торгів курс гривні зміцнився.
Згідно з даними дилерів комерційних банків, сьогодні на міжбанку гривня на 16:00 зміцнилася до 23,70/23,80 грн/дол.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на цей час встановився на рівні 23,7659 грн/дол.
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