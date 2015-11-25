Окупаційна влада Криму перериває транспортне сполучення і ділові контакти з Туреччиною

17:25, 25 листопада 2015
Фінанси
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Так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів перериває сполучення, в тому числі поромне, і ділові контакти з Туреччиною.

REUTERS

Про це він заявив після робочої зустрічі з міністром праці та соціального захисту Росії Максимом Топиліним, повідомляє РИА «Новости».

«Ми вважаємо однозначно, що кримчани повинні взяти участь в акції відмови від покупки турецьких продуктів, товарів і так далі», - заявив Аксьонов.

Він також закликав жителів окупованого Криму утриматися від поїздок до Туреччини.

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«Не тому що їм небезпечно, а тому, що на сьогоднішній день це держава, яка демонструє ворожий настрій до Росії. Ми сьогодні співпрацювати з турецькими бізнесменами не готові, я це відкрито говорю і не сумніваюся, що кримчани нас підтримають», - сказав Аксьонов.

Як повідомляв УНІАН, раніше помічник прем'єр-міністра Росії, колишній глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що кожен куплений турецький помідор - це внесок в чергову ракету.

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