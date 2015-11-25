ЄБРР стає власником 30% акцій "Райффайзен Банку Аваль"

Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про придбання 30% акцій українського дочірнього банку Raiffeisen Bank International AG - «Райффайзен Банку Аваль», йдеться в прес-релізі банку, переданому УНІАН.

Згідно з документом, в результаті угоди капітал «Райффайзен Банку Аваль» буде збільшено на 3,15 млрд грн або 122 млн євро, а частка ключового акціонера знизиться до 67% з 96%.

Коментуючи угоду, директор департаменту з роботи із фінустановами ЄБРР Нік Тессіман повідомив, що банк працює над низкою проектів в Україні, і участь у капіталі «Райффайзен Банку Аваль» покликана підвищити довіру до банківського сектору в цілому. «Ця угода є одним із найважливіших проектів для нашого банку, і ми сподіваємося, що він стане надзвичайно успішним проектом для банківського сектору України», - сказав банкір.

За його словами, ЄБРР розраховує, що впродовж наступних 6-7 років «Райффайзен Банк Аваль» буде розвиватися і нарощувати клієнтуру, продовжить активно надавати послуги як в ритейлі, так і в корпоративному секторі, в результаті чого інвестиція ЄБРР принесе прибуток. По закінченні цього часу, як відзначив банкір, ЄБРР розгляне доцільність подальших інвестицій у капітал «Райффайзен Банку Аваль».

У свою чергу, голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук відзначив, що в результаті залучення інвестицій у капітал від ЄБРР банк виконав вимоги про докапіталізацію за результатами проведеного стрес-тестування. За його словами, банк планує вийти на прибуткову діяльність вже наступного року, тоді як за підсумками поточного року очікується збиток через формування резервів за активними операціями.

Присутній на зустрічі з журналістами генеральний директор найбільшого акціонера «Райффайзен Банку Аваль» - міжнародної фінансової групи Raiffeisen Bank International AG Мартін Грюль повідомив, що група надалі не планує скорочувати свою частку в капіталі українського дочірнього банку. «Я відповім коротко: подальше зниження нашої участі не планується», - сказав банкір.

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Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (м.Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за активами. З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (Австрія), що володіє більш як 96% акцій банку.

За підсумками 2014 року «Райффайзен Банк Аваль» одержав 1,367 млрд грн збитку в результаті девальвації гривні, що змусило банк сформувати додаткові резерви і переглянути валютну позицію, а також унаслідок припинення діяльності у Криму і погіршення економічних умов на Донбасі.

Наприкінці липня Європейський банк реконструкції та розвитку повідомив про намір підтримати проект, що передбачає входження в капітал «Райффайзен Банку Аваль». Зокрема, ЄБРР заявляв про плани стати великим міноритарним акціонером і обіцяв обнародувати деталі угоди після завершення переговорів.

Антимонопольний комітет України дозволив Європейському банку реконструкції та розвитку сконцентрувати більш як 25% акцій «Райффайзен Банку Аваль» у жовтні цього року.

ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 вересня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання надати 11 мільярдів євро в рамках 346 проектів у країні.