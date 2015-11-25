Гривня продовжує триматися на рівні 23,80 за долар

У середу, 25 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 23,70/23,80 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 25,0810/25,1850 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3580/0,3600 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 23,7716 грн/дол., на цей час було укладено 645 угод на суму 396,56 млн дол.