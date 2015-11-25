Нацбанк додав газ у список життєво необхідних товарів і спростив його закупівлю





Відповідну постанову правління регулятора №812 від 24 листопада 2015 року, якою вносяться зміни до постанови НБУ №124 від 23 лютого 2015 року, обнародувано на сайті НБУ.

Постановою Нацбанк додав газ до списку життєво необхідних товарів, на які не поширюються умови обов'язкового використання акредитивної форми розрахунку при авансових платежах.

Постанова набула чинності наступного дня після публікації.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Національний банк України у рамках здійснення контролю за імпортними операціями ввів обов'язкове оформлення акредитива для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму більш як 500 тис. дол. Будь-яка оплата здійснюється тільки при відкритті акредитива в першокласному інвестбанку. Акредитив для контрактів від 50 тис. дол. до 500 тис. дол. відкривається за бажанням клієнта.