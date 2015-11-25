Bank of America оцінив наслідки конфлікту Туреччини та Росії

Збитий літак СУ-24 налякав міжнародних інвесторів, вважають економісти BofA Merrill Lynch Володимир Осаковський і Тюркері Хамзаогли.

«Ця новина негативна для російського та турецького ринків, для всіх класів активів», — пишуть вони. Вона створила новий рівень політичного ризику, який пов'язаний з ймовірним посиленням напруженості у відносинах двох країн в найближчому майбутньому, вказують вони, повідомляє РБК.

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На думку економістів, цей інцидент призведе до «дипломатичної та економічної напруженості», але не до повномасштабного військового конфлікту. «Президент Путін не дає жодних вказівок щодо потенційної військової відповіді, хоча й згадує, що двосторонні відносини знаходяться в небезпеці. З іншого боку, голова дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні після розмови з генсеком НАТО заявила, що необхідно уникати ескалації напруги після інциденту з російським літаком Су-24 в Сирії», — пишуть економісти.

Тим не менш, інцидент може мати негативні довгострокові наслідки для російського ринку, вважають економісти. Через те, що сталося, інвестори розгублять оптимізм і надії на поліпшення відносин Росії і Заходу, зазначають вони.

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В уразливому становищі російські компанії, які присутні на турецькому ринку, пишуть економісти: «Їх стабільність може стати джерелом занепокоєння для ринку». «Зокрема, «Газпром» через «Блакитний потік» в акваторії Чорного моря продав у 2014 році більше 20 млрд кубометрів газу на турецький ринок, що складає близько 12% від загального обсягу експорту. Туреччина також має важливе значення для планів «Газпрому» пустити газ в Європу в обхід України. Сбербанк Росії володіє DenizBank, активи якого становлять близько 9% консолідованих активів банку, а прибуток — трохи більше 10% консолідованого чистого прибутку», — наводять приклади Осаковський і Хамзаогли.

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Відповідь Росії на збитий літак може, в свою чергу, вдарити по економіці Туреччини, вважають експерти BofA Merrill Lynch. Російський імпорт газу в Туреччину дорівнює 60%, відзначають Осаковський і Хамзаогли. «І дуже малоймовірно, що тепер Туреччина отримає довгоочікуване 10-відсоткове зниження цін на нафту», — пишуть вони. Крім того, значна кількість турецьких підприємств працює в Росії в різних секторах — наприклад, у будівництві та роздрібній торгівлі. «Це означає, що Росія має можливість помститися економічно», — резюмують економісти BofA Merrill Lynch.