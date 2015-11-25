Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2377.1646 (25 листопада – 2394.9241)

100 EUR – 2516.4664 (25 листопада – 2550.8337)

10 RUR – 3.6304 (25 листопада – 3.6496)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,70/23,80 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,0810/25,1850 грн/євро, російського рубля – на рівні 0,3580/0,3600 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,7716 грн/дол., до цього часу було укладено 645 угод на суму 396,56 млн дол.