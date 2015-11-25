"Геополітичні ігри": у МЗС Росії відреагували на нові санкції США

Про це повідомляє РИА «Новости».

За його словами, Москва бачить в цьому «прояв все тих же самих геополітичних ігор, які давно пора залишити осторонь і зосередитися на головному - а саме на формуванні спільного фронту боротьби з терористичною загрозою, все більш реальною, страшно і незаперечною».

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Раніше стало відомо, що мінфін США розширив санкції. У список потрапили, зокрема, президент Міжнародної шахової федерації (FIDE) Кірсан Ілюмжинов і банк «Російський фінансовий альянс».