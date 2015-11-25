"Геополітичні ігри": у МЗС Росії відреагували на нові санкції США
21:27, 25 листопада 2015Фінанси
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Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що нові санкції США, введені проти Росії, є новим моментом, що ускладнює відносини.
Москва назвала «геополітичними іграми» нові санкції США / dengi-info.com
Про це повідомляє РИА «Новости».
За його словами, Москва бачить в цьому «прояв все тих же самих геополітичних ігор, які давно пора залишити осторонь і зосередитися на головному - а саме на формуванні спільного фронту боротьби з терористичною загрозою, все більш реальною, страшно і незаперечною».
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Раніше стало відомо, що мінфін США розширив санкції. У список потрапили, зокрема, президент Міжнародної шахової федерації (FIDE) Кірсан Ілюмжинов і банк «Російський фінансовий альянс».
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