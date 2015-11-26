Яресько: Уряд не готовий піти на систему, яка зменшує податки для багатих і збільшує для бідних

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько в коментарі журналістам після спільного засідання за участю комітетів парламенту, прем'єр-міністра та глави Мінфіну.

Вона підкреслила, що уряд не готовий піти на податкову реформу, яка “дає пільги для окремих видів бізнесу, груп бізнесу”.

Яресько наголосила, що Кабмін подасть 2 грудня проект змін до Податкового кодексу та проект бюджету на 2016 рік, який зніме “суб'єктивність в нашій системі та зніме навантаження і в податках, і в адмініструванні податків для всіх”.

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Вона підкреслила, що політика уряду спрямована на те, щоб “також домовитись з МВФ щодо наступного траншу”.

За її словами, також йдеться і “про наступну кредитну гарантію від США, це й інші кошти від Європейського Союзу - все базовано на тому, щоб збалансований бюджет разом з податковою реформою, яка є прийнятна, яка є справедлива, була прийнята у Верховній Раді”.

Яресько наголосила, що уряд сподівається “на конструктивну роботу з Верховною Радою”.

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“Ми готові зустрітися 30 (йдеться про 30 листопада — УНІАН) після засідання уряду з представниками фракцій коаліції і обговорити всі питання з тим, щоб внести остаточний проект податкової реформи від уряду 2 числа”.

Як повідомляв УНІАН, раніше Наталія Яресько повідомила, що міністерство фінансів України планує в найближчі тижні подати до Верховної Ради низку законопроектів щодо структурних реформ, а також новий Податковий кодекс і проект державного бюджету на 2016 рік.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів почав роботу над податковою реформою і новою редакцією Податкового кодексу в квітні поточного року. Податкова реформа є однією з ключових реформ, визначених основним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом.

На поточний момент існує два основних проекти податкової реформи – урядовий і парламентський. Обидва проекти передбачають зниження податкових ставок. Проте урядовий проект передбачає поступове зниження ставок і зростання дефіциту бюджету до 60 млрд грн. Парламентський проект є більш ліберальним, передбачає різке зниження ставок, що, за підрахунками аналітиків, може сформувати дефіцит у розмірі не менш 200-207 млрд грн.

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Світовий банк, другий за масштабами фінансування України серед її найбільших кредиторів, очікує, що наша країна продовжить курс макроекономічної стабілізації, і рекомендує українській владі з обережністю підходити до податкової реформи, утримуючись від радикального і різкого зниження податків.