Український експорт з початку року скоротився на третину

Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Наталія Микольська.

Ключовими причинами такого падіння стала анексія Криму, агресія Росії на сході України, фізичне руйнування інфраструктури в промислово розвиненому регіоні, скорочення експорту на традиційні ринки, насамперед Росію, через введення російським урядом всіляких обмежувальних заходів, важке фінансово-економічне становище в країні та загальне скорочення виробничого потенціалу.

Разом з тим Микольська повідомила, що експорт здійснювався до 214 країн, однак ключовим партнером України став Європейський Союз, частка якого в загальному обсязі експорту склала 31,8%. На другому місці за підсумками 9 місяців 2015 року опинилася Росія – 17%, на третьому – Туреччина – 6,3% експорту. В десятку найбільших торговельних партнерів України також увійшли Китай, США, Індія, Єгипет, Саудівська Аравія, Індія і Казахстан.

У галузевому розрізі структура експорту мала такий вигляд: близько 36,2% (10,2 мільярда доларів) становив експорт аграрної продукції та продуктів харчування. При цьому порівняно з минулим роком цей показник скоротився на 15,4%. Експорт металургійної продукції становив 26,6% експорту (7,4 мільярда доларів), що виявилося майже на 40% менше показника 9 місяців 2014 року. На третє місце за обсягами експорту вийшла продукція машинобудування – 11,8% (3,3 мільярда доларів), при цьому падіння становило 43% порівняно з 9 місяцями 2014 року. Близько 8,6% (2,4 мільярда доларів) становив експорт мінеральних добрив і мінеральної продукції, притому, що скорочення виробництва в цьому сегменті промисловості становило понад 52%.

Близько 7% (майже 2 мільярда доларів) становив експорт хімічної промисловості. Скорочення обсягів виробництва у цій сфері за 9 місяців поточного року виявився трохи меншим за 33%.

В регіональному розрізі, за інформацією Микольської, найістотніше падіння експорту зафіксовано в Донецькій та Луганській областях, а також у Києві та Дніпропетровській області.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, в січні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 32,7% - до 28,113 мільярда доларів, імпорт - на 33,6%, до 27,376 мільярда доларів Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,03 (у січні-вересні 2014 року – 1,01).