Нацбанк буде відстороняти платіжні системи від ринку за порушення законодавства

Національний банк України вдосконалив порядок застосування заходів впливу за порушення законодавства до платіжним організаціям платіжних систем, їх учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури, передбачивши більш гнучкий механізм їх відсторонення від ринку.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №815, чинне з сьогоднішнього дня, 26 листопада.

"Національному банку України надається право зупиняти на термін до одного року дію ліцензії небанківської фінансової установи на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків у разі порушення ним вимог законодавства України з питань переказу коштів", - йдеться в повідомленні.

При цьому НБУ нагадує, що раніше мав право тільки відкликати або анулювати ліцензію небанківської фінансової установи.

Також повідомляється, що згідно з новим порядком Національний банк зможе застосовувати низку заходів впливу до банків, небанківським фінустановам і національному оператору поштового зв'язку в разі порушення нормативно-правових актів, що містять вимоги про припинення здійснення фінансових операцій.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 29 липня спростив доступ для міжнародних платіжних систем на ринок України, передбачивши у своїх нормативних документах можливості для подальшого функціонування в країні міжнародних систем інтернет-розрахунків, включаючи PayPal, ApplePay, GoogleWallet.

Зокрема, регулятор визначив умови внесення інформації про таких системах в Реєстр платіжних систем, уточнив вимоги до документів учасників ринку платіжних послуг та спростив процедуру отримання ліцензії на переказ коштів для міжнародних платіжних систем.

Також НБУ передбачив можливості для громадян проводити розрахунки з нерезидентами електронними грошима, випущеними за межами України, та збільшив граничну суму розрахунків електронними грошима протягом календарного року.