Fitch підтвердило рейтинг Китаю на рівні "A+"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Китаю в іноземній і національній валютах на рівні "A+", повідомляє Прайм.

Прогноз за рейтингами стабільний. Рейтинг країни відображає хороші показники балансового рахунку країни та стійкі високі темпи зростання ВВП, відзначає агентство.

"Економічне зростання Китаю протягом останніх 20 років є перетворювальним як для самої країни, так і для всього світу. Разом з тим воно супроводжується зростанням дисбалансів та вразливостей, які представляють собою ризик для економічної і фінансової стабільності країни. Fitch вважає, що Китай володіє адміністративними і фінансовими ресурсами для того, щоб адекватно протистояти цим викликам", - йдеться в повідомленні.

Fitch зазначає, що рівень доходу і розвитку Китаю залишається низьким порівняно з країнами з аналогічним рейтингом, незважаючи на 40 років швидкого зростання.

При цьому агентство прогнозує, що темпи економічного зростання Китаю сповільняться до 6,3% у 2016 році до 6% у 2017 році з 6,8% в 2015 році.

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Раніше протягом поточного тижня інше рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Services підтвердило довгостроковий та короткостроковий суверенні рейтинги Китайської Народної Республіки на позначці "AA-/A-1+". Прогноз по довгостроковому рейтингу є стабільним. Підтвердження рейтингів, серед іншого, відображає думку агентства щодо проводяться урядом країни реформ, а також щодо перспектив її економічного зростання.