Мінфін закликав кредиторів реструктуризувати борги Києва на $550 мільйонів

Міністерство фінансів України підтримує пропозицію київської влади щодо обміну єврооблігацій столиці з погашенням в 2015 і 2016 роках на загальну суму 550 мільйонів доларів США і закликає всіх власників цих бондів прийняти умови обміну.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, власники єврооблігацій, які візьмуть участь в обміні, після списання 25% їх номінальної вартості отримають рівними частинами два нових випуску бондів з погашенням в 2019 і 2020 роках. Прибутковість по нових облігаціях складе 7,75% річних. Також кредитори зможуть отримати державні деривативи в обмін на списання в розмірі 25% номінальної вартості єврооблігацій, ідентичні паперами, випущеними з ході реструктуризації суверенного боргу.

Мінфін підкреслює, що зазначений обмін облігацій проводиться в рамках держбюджету України на 2015 рік, у зв'язку з чим пропозиція для власників єврооблігацій Києва обмежено в часі.

Читайте такожКиїв скликає на 8 грудня кредиторів для переговорів щодо реструктуризації боргу

Як повідомляв УНІАН, Київміськадміністрація слідом за завершенням реструктуризації суверенного боргу за бондами запропонувала власникам своїх облігацій 8 грудня провести збори, в ході якого кредитори можуть підтримати обмін цих паперів на суверенні облігації з дохідністю 7,75% річних і погашенням в 2019 2020 роках. На кожні 1 000 доларів номіналу старих паперів кредитори зможуть отримати нові бонди на 375 доларів та деривативи на 200 дол., прив'язані до зростання ВВП.

У рамках узгодженої з Міжнародним валютним фондом угоди з реструктуризації два випуски муніципальних облігацій Києва на 550 мільйонів доларів. з погашенням в 2015 і 2016 роках підлягають частковому списанню та обміну на нові боргові папери. 6 листопада Київ упровадив тимчасовий мораторій на будь-які виплати за муніципальними паперами.

Читайте такожКиївська влада не домовилася з кредиторами щодо реструктуризації зовнішнього боргу столиці

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. 14 жовтня у Лондоні відбулися збори з утримувачами єврооблігацій України, на яких понад 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, пристали на запропоновані умови.