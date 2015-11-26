Гривня на міжбанку зміцнилася до 23,75 за долар

У четвер, 26 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 23,55/23,75 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановився на рівні 24,9980/25,2080 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3580/0,3620 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на12:30 встановився на рівні 23,7774 грн/дол., на цю годину укладено 39 угод на суму 8,19 млн дол.