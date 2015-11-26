Standard & Рoor's: Росію очікує пік корпоративних дефолтів

Пік корпоративних дефолтів у Росії припаде на 2016-2017 роки. Про це сказав заступник директора напрямку «Рейтинги фінансових інститутів» Standard & Рoor's Сергій Вороненко, повідомляє РБК.

На його думку, багато банків переживуть це болісно.

«Такі історії, як з «Трансаеро», будуть продовжуватися. Пік корпоративних дефолтів припадає не на пік кризи, а з тимчасовим лагом 16-18 місяців», — сказав Вороненко. Банкам доведеться збільшити відрахування в резерви, це чинитиме тиск на прибуток та капітал банків, додав він.

«Трансаеро», одна з найбільших російських авіакомпаній, що почала відчувати труднощі з кінця 2014 року. Загальний борг перевізника становить близько 250 млрд руб., з них близько 87 млрд руб. — це заборгованість перед банками. У числі найбільших кредиторів «Трансаеро» — ВТБ, Сбербанк і Альфа-банк. Вони вже подали до суду позови про банкрутство перевізника.

Рівень проблемних боргів, за прогнозами S&P, у 2016 році буде дорівнює 20-25% від портфелів. Резерви, що відраховуються, становитимуть 4-4,5% від портфелів банків. На думку експерта, в 2015 році банківський сектор без врахування Сбербанку отримає збиток. Такі ж прогнози агентства і на 2016 рік.

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Через два роки в Росії буде зовсім інша «композиція банківського сектора», впевнений Вороненко. «Цього року топ-30 банків змінився просто кардинально, ми навіть не могли собі уявити, що деякі банки колись увійдуть до топ-30 банків», — відзначає він. Експерт також вважає, що «незабаром буде кілька великих приватних корпорацій, які створять сильну конкуренцію для державних банків».