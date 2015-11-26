Fitch слідом за суверенним підвищив рейтинг "Нафтогазу"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за підвищенням суверенного рейтингу України підвищило довгострокові рейтинги Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в іноземній валюті та національній валюті до рівня "ССС".

Про це говориться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

"Рейтинги "Нафтогазу" ідентичні суверенних рейтингах, оскільки держава є єдиним акціонером компанії, і тому всі політичні ризики, притаманні Україні, будуть автоматично відображатися на фінансовому профілі компанії, - йдеться в повідомленні. – Крім того, ми також переконані, що державна підтримка є критичною для "Нафтогазу", оскільки операційний дефіцит компанії залишається значним навіть попри зусилля уряду з вирівнювання тарифів. Без держпідтримки компанію може очікувати дефолт".

Разом з тим в агентстві наголосили, що підвищення рейтингу "Нафтогазу" багато в чому стало можливим завдяки тому, що Україна уникла дефолту за комерційним боргами, погодивши випуск нових євробондів на 15 мільярдів доларів з терміном погашення в 2019-2027 роках.

У Fitch наголосили, що компанії необхідні подальші перетворення, оскільки, згідно з меморандумом МВФ, "Нафтогаз" повинен вийти на беззбитковість у 2017 році. Однак бар'єрами на шляху виконання цих цілей можуть стати судові спори з "Газпромом" щодо ціни газу для України та умов його поставки, неконтрольована девальвація гривні, яка нівелює ефект низьких цін на паливо для компанії, неефективна політика диверсифікації джерел поставок газу, а також збереження обсягів транзиту як джерела доходів компанії.

"Ми зможемо знову підвищити рейтинги "Нафтогазу" у разі підвищення суверенного рейтингу, прийнятного операційного результату роботи компанії, а також посилення прозорості її діяльності", - йдеться в повідомленні Fitch.

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Як повідомляв УНІАН, у середині листопада Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до "CCC" з "RD" (обмежений дефолт). Як наголосили в агентстві, країна вийшла з дефолту за комерційним зовнішнім боргом завдяки випуску 12 листопада нових облігацій для власників бондів на 15 мільярдів доларів. За оцінками Fitch, боргова стійкість України поліпшилася, а зниження потреби в рефінансуванні боргів і продовження підтримки офіційних кредиторів дає певний перепочинок і знижує ризик суверенної боргової кризи в коротко- і середньостроковій перспективі.

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" в січні-вересні 2015 року отримав 0,2 мільярда гривень чистого прибутку, порівняно зі збитками 42,2 мільярда гривень протягом аналогічного періоду минулого року.