Fitch слідом за суверенним підвищив рейтинг "Нафтогазу"
Підвищення рейтингу "Нафтогазу" стало можливим завдяки тому, що Україна уникла дефолту за комерційним боргом.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за підвищенням суверенного рейтингу України підвищило довгострокові рейтинги Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в іноземній валюті та національній валюті до рівня "ССС".
Про це говориться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.
"Рейтинги "Нафтогазу" ідентичні суверенних рейтингах, оскільки держава є єдиним акціонером компанії, і тому всі політичні ризики, притаманні Україні, будуть автоматично відображатися на фінансовому профілі компанії, - йдеться в повідомленні. – Крім того, ми також переконані, що державна підтримка є критичною для "Нафтогазу", оскільки операційний дефіцит компанії залишається значним навіть попри зусилля уряду з вирівнювання тарифів. Без держпідтримки компанію може очікувати дефолт".
Разом з тим в агентстві наголосили, що підвищення рейтингу "Нафтогазу" багато в чому стало можливим завдяки тому, що Україна уникла дефолту за комерційним боргами, погодивши випуск нових євробондів на 15 мільярдів доларів з терміном погашення в 2019-2027 роках.
У Fitch наголосили, що компанії необхідні подальші перетворення, оскільки, згідно з меморандумом МВФ, "Нафтогаз" повинен вийти на беззбитковість у 2017 році. Однак бар'єрами на шляху виконання цих цілей можуть стати судові спори з "Газпромом" щодо ціни газу для України та умов його поставки, неконтрольована девальвація гривні, яка нівелює ефект низьких цін на паливо для компанії, неефективна політика диверсифікації джерел поставок газу, а також збереження обсягів транзиту як джерела доходів компанії.
"Ми зможемо знову підвищити рейтинги "Нафтогазу" у разі підвищення суверенного рейтингу, прийнятного операційного результату роботи компанії, а також посилення прозорості її діяльності", - йдеться в повідомленні Fitch.
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Як повідомляв УНІАН, у середині листопада Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до "CCC" з "RD" (обмежений дефолт). Як наголосили в агентстві, країна вийшла з дефолту за комерційним зовнішнім боргом завдяки випуску 12 листопада нових облігацій для власників бондів на 15 мільярдів доларів. За оцінками Fitch, боргова стійкість України поліпшилася, а зниження потреби в рефінансуванні боргів і продовження підтримки офіційних кредиторів дає певний перепочинок і знижує ризик суверенної боргової кризи в коротко- і середньостроковій перспективі.
Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" в січні-вересні 2015 року отримав 0,2 мільярда гривень чистого прибутку, порівняно зі збитками 42,2 мільярда гривень протягом аналогічного періоду минулого року.