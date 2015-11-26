Друга спроба: НБУ сьогодні знову спробує купити долари на міжбанку

Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, заявки на участь в аукціоні приймаються до 15:00.

За даними дилерів комерційних банків, на сьогодні на міжбанківському валютному ринку на 14:00 гривня зміцнилася до долара США до 23,55/23,75 грн/дол., проте торги проходять мляво через вихідний день у США, а пропозиція доларів перевищує попит.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину встановився на рівні 23,5753 грн/дол., учасники ринку уклали 113 угод на суму 27,27 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 листопада, НБУ анонсував аукціони з купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанку, однак вони не відбулися. За інформацією регулятора, попит і пропозицію на ринку врівноважилися самостійно без допомоги НБУ, при цьому в ході торгів курс гривні зміцнився.

Національний банк запровадив практику регулярних аукціонів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення золотовалютних резервів з 18 вересня.

Наприкінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 грн/дол., у зв'язку з чим з 30 жовтня НБУ змінив призначення аукціонів і почав продавати валюту, витративши на ці цілі близько 140 млн дол. за три тижні.