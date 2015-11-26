Гривня продовжує зміцнюватися - на міжбанку 23,60 за долар

У четвер, 26 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,42/23,60 грн/дол.

Про це повідомляє «Укрділінг».

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,8462/25,0372 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3552/0,3579 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 23,7774 грн/дол., на цю годину укладено 39 угод на суму 8,19 млн дол.