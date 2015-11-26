НБУ вирішив ліквідувати черговий банк
Нацбанк ухвалив таке рішення за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Національний банк України 25 листопада прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного "Інтеграл-банку".
За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Нацбанк нагадав, що "Інтеграл-банк" було визнано проблемним в серпні 2015 року через невиконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками і кредиторами. Після цього погіршилися фінансові показники діяльності банку, із-за відсутності коштів банк не виконував своєчасно і в повному обсязі законні вимоги вкладників та інших кредиторів. Тому в цілях захисту інтересів вкладників 15 вересня 2015 НБУ банк відніс до категорії неплатоспроможних.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 15 вересня ввів тимчасову адміністрацію в банк "Інтеграл-банк" на підставі визнання Національним банком України цього банку неплатоспроможним.
"Інтеграл-банк" працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Основним власником банку є Кирило Торішній, володіє прямо та опосередковано через інвесткомпанію "Інвестиційно-торговий союз" 48,5705% акцій банку.