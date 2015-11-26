НБУ вирішив ліквідувати черговий банк

Національний банк України 25 листопада прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного "Інтеграл-банку".

За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нацбанк нагадав, що "Інтеграл-банк" було визнано проблемним в серпні 2015 року через невиконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками і кредиторами. Після цього погіршилися фінансові показники діяльності банку, із-за відсутності коштів банк не виконував своєчасно і в повному обсязі законні вимоги вкладників та інших кредиторів. Тому в цілях захисту інтересів вкладників 15 вересня 2015 НБУ банк відніс до категорії неплатоспроможних.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 15 вересня ввів тимчасову адміністрацію в банк "Інтеграл-банк" на підставі визнання Національним банком України цього банку неплатоспроможним.

"Інтеграл-банк" працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Основним власником банку є Кирило Торішній, володіє прямо та опосередковано через інвесткомпанію "Інвестиційно-торговий союз" 48,5705% акцій банку.