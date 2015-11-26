Децентралізація: об'єднаним громадам дозволили формувати свої бюджети

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає механізм формування і виконання бюджетів створених об'єднаних територіальних громад, а також недопущення зниження якості бюджетного забезпечення в тих територіальних громадах, які не об'єднались після ухвалення закону «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

За прийняття закону №3490 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування і виконання бюджетів об'єднаних територіальних громад» проголосували 242 народних депутати за необхідних 226.

«Прошу підтримати цю пропозицію. Це місцеві бюджети об'єднаних територіальних громад, щоб вони мали механізми фінансування», - заявив спікер парламенту Володимир Гройсман, пропонуючи розглянути законопроект, який був включений до порядку денного на сьогоднішньому засіданні парламенту.

Згідно із законом «Про добровільне об'єднання територіальних громад», 25 жовтня 2015 відбулися перші вибори у 159 об'єднаних територіальних громадах. Після цього почалося формування нових органів місцевого самоврядування у цих об'єднаних територіальних громадах. Однак у нормативній базі не виявилося механізмів розробки бюджетних планів створених територіальних громад. Цей закон створює необхідні умови для розробки бюджетів громад на наступний рік.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 лютого ухвалила урядовий закон №0915 про добровільне об'єднання територіальних громад. За це рішення проголосували 265 народних депутатів.

Закон спрямований на децентралізацію публічної влади з реальним забезпеченням загальновизнаних європейських принципів організаційної, правової та фінансової самостійності органів місцевого самоврядування, передбачених Конституцією України принципів справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Також він регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст.