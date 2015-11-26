У банку "Хрещатик" кажуть, що в НБУ більше немає до них претензій

Національний банк України узгодив надані акціонерами банку «Хрещатик» гарантійні листи та інші документи щодо забезпечення розкриття кінцевих бенефіціарів - власників капіталу банку, повідомили УНІАН у прес-службі банку «Хрещатик».

Посилаючись на заяву голови правління банку Дмитра Гриджука, банк підкреслює, що таким чином банк і його акціонери заявили про прозорість своєї структури власності відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних документів НБУ, що стало підставою для виключення банку із списку установ із непрозорою структурою власності.

Також повідомляється, що на зустрічі за участю керівництва НБУ акціонери банку "Хрещатик" висловили свою підтримку фінустанові, обговорюючи результати стрес-тестування та подальшу стратегію банку на вітчизняному фінансовому ринку. Пізніше, 26 листопада, акціонери банку на засіданні наглядової ради остаточно ухвалили рішення з основних питань розвитку фінустанови, зокрема, про його докапіталізацію. Загальні збори акціонерів банку "Хрещатик" призначено на 29 грудня.

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Довідка УНІАН. Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року та входить до групи великих банків за обсягом активів, займаючи 18-те місце серед 123 працюючих у країні банків.

Згідно з останніми даними про структуру власності банку на сайті НБУ, ключовими його власниками є Київська міська держадміністрація (25% акцій банку), громадянин Австрії Микола Солдатенко (24%), а також низка фізичних та юридичних осіб із часткою в капіталі менше 10%.