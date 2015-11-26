Середня зарплата в Україні зросла на 189 гривень

Кількість штатних працівників в Україні, за даними Держстату, в жовтні збільшилася незначною мірою і залишилася на рівні 8 млн осіб., як і місяцем раніше.

Найвищі середні зарплати в жовтні зафіксовано на авіаційному транспорті – 20,4 тис. грн, фінансової і страхової діяльності – 9 тис. грн, і сфері телекомунікацій – 7,4 тис. грн.

Найнижчий рівень середньої зарплати в жовтні було відзначено у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 2,3 тис. грн, готельно-ресторанному бізнесі – 3 тис. грн, охорони здоров'я – 3,3 тис. грн і сфері адміністративного обслуговування – 3,4 тис. грн.

За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників порівняно з вереснем відзначено в охороні здоров'я – на 16,7%, закладах культури – на 13,3% і сфері соціального страхування – на 12,3%. Найбільше зниження середньої зарплати порівняно з попереднім місяцем відзначено у наземному і трубопровідному транспорті – на 7,3%, у сфері телекомунікацій – на 3,4%, поштової та кур'єрської діяльності – на 2,6%.

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Як повідомляв УНІАН, середня зарплата штатного працівника в Україні у вересні зросла на 138 грн - до 4343 грн, порівняно з серпнем поточного року.