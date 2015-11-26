Яресько: Кабмін знайшов спосіб скоротити витрати держбюджету на 60 мільярдів

Про це у своїй колонці на "Економічній правді" написала міністр фінансів Наталя Яресько.

"За результатами аналізу усіх статей бюджету разом з прем'єр-міністром і президентом ми знайшли можливості для зменшення витрат на більш ніж 60 млрд гривень порівняно з базовим проектом бюджету, але для впровадження цих змін у життя нам знадобиться широка підтримка депутатів і громадськості", - заявила міністр.

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За її словами, найбільша категорія витрат - це соціальні витрати. "Ми не маємо права зменшувати соціальний захист тих верств населення, які потребують цього найбільше. Єдиний варіант для зменшення витрат у цій сфері - підвищення їх ефективності через верифікацію, адресність та надання її громадянам, які дійсно потребують підтримки", - повідомила міністр.

"Щоб забезпечити подальше посилення обороноздатності України, ми плануємо підвищити витрати на оборону ще на 10 млрд гривень "живими грошима" порівняно з 2015 роком в рамках прийнятих рішень РНБОУ", - сказала Яресько.

У той же час, за її словами, уряд може зменшувати бюджетний дефіцит і не позичати (гроші - ред.) шаленими темпами, що допоможе знизити боргове навантаження на країну в найближчі роки.

"Економічна діяльність. Це витрати на дороги, аграрний сектор, енергетичну галузь. Ми активно переглядаємо структуру цих витрат і хочемо значно підвищити їх ефективність", - зазначила міністр.

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Що стосується охорони здоров'я, головний резерв для економії, на думку міністра, полягає в значному підвищенні якості державних послуг і перехід на фінансування послуги та результату, а не ліжко-місця і квадратних метрів холодних і темних коридорів лікарні.

"Також ми повинні значно зменшити розмір держапарату. Хоча сильно заощадити на цьому не вийде, адже всі витрати на держапарат, включаючи оплату опалення, зарплати, утримання адміністративних будівель по всій країні становить лише 3,8% всіх видатків зведеного бюджету", - повідомила вона.

"Таким чином, коли наступного тижня ми представимо на розгляд Верховної Ради пакет законів, який буде включати проект бюджету, проект податкової реформи і ряд законодавчих актів щодо реформ у різних напрямках державних витрат, ми запропонуємо зменшувати всі ці витрати шляхом оптимізації та концентрації державних ресурсів", - підсумувала Яресько.