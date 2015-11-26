Нацбанк сьогодні купив на валютному аукціоні $2,8 мільйона

Національний банк України на валютному аукціоні 26 листопада купив у банків 2,8 млн дол., середньозважений курс аукціону становив 23,4250 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, загалом банки подали заявки на продаж 3,6 млн дол. Мінімальний курс, запропонований банками, становив 23,40 грн/дол., максимальний – 23,45 грн/дол., за мінімальним курсом було продано 35,7% валюти.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 листопада, НБУ анонсував аукціони з купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанку, однак вони не відбулися. За інформацією регулятора, попит і пропозиція на ринку врівноважилися самостійно без допомоги НБУ, при цьому в ході торгів курс гривні зміцнився.

Національний банк з 18 вересня запровадив практику проведення регулярних аукціонів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення золотовалютних резервів.

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Наприкінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 грн/дол., у зв'язку з чим з 30 жовтня Нацбанк змінив призначення аукціонів і почав продавати валюту, витративши на ці цілі близько 140 млн дол. за три тижні.

В кінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 грн/дол., у зв'язку з ніж з 30 жовтня Нацбанк змінив призначення аукціонів і почав продавати валюту, витративши на ці цілі близько 140 млн дол. за три тижні.