Офіційний курс гривні продовжує зростати

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2359.7302 (26 листопада – 2377.1646)

100 EUR – 2504.1457 (26 листопада – 2516.4664)

10 RUR – 3.5926 (26 листопада – 3.6304)

У четвер, 26 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,45/23,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,9100/25,0650 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3550/0,3580 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,5973 грн/дол., до цього часу було укладено 272 угоди на суму 286,86 млн дол.