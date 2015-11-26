Банкіри пояснили відхилення курсів готівкового валютного ринку від міжбанківського

Таку думку висловили опитані УНІАН банкіри, коментуючи зниження вартості гривні до долара на готівковому валютному ринку, незважаючи на зміцнення національної валюти на міжбанку.

«Готівковий долар росте в основному під впливом виплат за вкладами населення у неплатоспроможних банках», - пояснив головний експерт відділу операцій на валютному і грошовому ринках «ОТП Банку» Микита Мишаков. За його словами, на даний момент ринок готівкової валюти практично не пов'язаний з міжбанківським ринком.

Директор центру торгових казначейських операцій «Укрсиббанку» BNP Paribas Group Олександр Дуда також зазначив, що в даний час кореляція «чорного» і міжбанківського валютних ринків значно знизилася, що, на його думку, викликано як чищенням банківської системи від «схемних» банків Національним банком України, так і адміністративними обмеженнями НБУ для банків.

«Наслідком цих обмежень є те, що у банків практично немає можливості купувати валюту на міжбанківському ринку для власних потреб. Банки можуть купувати валюту для закриття коротких валютних позицій, тільки купуючи готівкову валюту у населення. Щоб клієнти продавали готівкову валюту, банки змушені встановлювати курси купівлі іноземної валюти, близькі до курсів «чорного» ринку», - пояснив він.

За словами банкіра, поточний курс «чорного» валютного ринку становить 25,70/26,00 грн/дол., відповідно, і курси готівкового валютообміну в банках тягнуться слідом за курсами «чорного» ринку.

Як повідомляв УНІАН, за даними дилерів комерційних банків, на сьогодні на міжбанківському валютному ринку до 17:00 гривня зміцнилася до долара США до 23,45/23,60 грн/дол., та торги проходили мляво через вихідний в США, а пропозиція доларів перевищувала попит.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього часу встановився на рівні 23,5973 грн/дол., учасники ринку уклали 272 угоди на суму 286,86 млн дол.