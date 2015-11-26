Банкіри пояснили відхилення курсів готівкового валютного ринку від міжбанківського
20:36, 26 листопада 2015Фінанси
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В даний час взаємозв'язок між готівковим і міжбанківським валютним ринком значно знизився, і банки встановлюють курси готівкового обміну валют близько до «чорного» ринку, щоб підштовхнути населення здавати валюту в банки, а не нести на «чорний» ринок.
Взаємозв'язок між готівковим і міжбанківським валютним ринком значно знизився / epizod
Таку думку висловили опитані УНІАН банкіри, коментуючи зниження вартості гривні до долара на готівковому валютному ринку, незважаючи на зміцнення національної валюти на міжбанку.
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«Готівковий долар росте в основному під впливом виплат за вкладами населення у неплатоспроможних банках», - пояснив головний експерт відділу операцій на валютному і грошовому ринках «ОТП Банку» Микита Мишаков. За його словами, на даний момент ринок готівкової валюти практично не пов'язаний з міжбанківським ринком.
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Директор центру торгових казначейських операцій «Укрсиббанку» BNP Paribas Group Олександр Дуда також зазначив, що в даний час кореляція «чорного» і міжбанківського валютних ринків значно знизилася, що, на його думку, викликано як чищенням банківської системи від «схемних» банків Національним банком України, так і адміністративними обмеженнями НБУ для банків.
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«Наслідком цих обмежень є те, що у банків практично немає можливості купувати валюту на міжбанківському ринку для власних потреб. Банки можуть купувати валюту для закриття коротких валютних позицій, тільки купуючи готівкову валюту у населення. Щоб клієнти продавали готівкову валюту, банки змушені встановлювати курси купівлі іноземної валюти, близькі до курсів «чорного» ринку», - пояснив він.
За словами банкіра, поточний курс «чорного» валютного ринку становить 25,70/26,00 грн/дол., відповідно, і курси готівкового валютообміну в банках тягнуться слідом за курсами «чорного» ринку.
Як повідомляв УНІАН, за даними дилерів комерційних банків, на сьогодні на міжбанківському валютному ринку до 17:00 гривня зміцнилася до долара США до 23,45/23,60 грн/дол., та торги проходили мляво через вихідний в США, а пропозиція доларів перевищувала попит.
Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього часу встановився на рівні 23,5973 грн/дол., учасники ринку уклали 272 угоди на суму 286,86 млн дол.
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