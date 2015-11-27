Нацбанк посилив правила купівлі валюти для бізнесу

Національний банк України посилив правила купівлі валюти під зовнішньоекономічні контракти для бізнесу, зобов'язавши юридичних осіб і підприємців купувати або обмінювати валюту за зовнішньоекономічним договором через один банк і встановивши порядок переведення контракту на обслуговування до іншого банку.

Про це говориться в постанові НБУ №822 про зміну порядку торгівлі іноземною валютою, яка опублікована на сайті НБУ і набуває чинності сьогодні, 27 листопада.

Згідно з документом, юридичні особи і підприємці-резиденти мають право купувати або обмінювати валюту для розрахунків за кожним зовнішньоекономічним договором із нерезидентом через одного суб'єкта ринку.

Постанова дозволяє клієнту перевести зовнішньоекономічний договір на обслуговування до іншого суб'єкта ринку, у такому разі він зобов'язаний дати дозвіл на одержання інформації про незавершені розрахунки за цим договором. Далі суб'єкт ринку, до якого переводиться договір, зобов'язаний звернутися до попереднього суб'єкту ринку, через який здійснювалися розрахунки за цим договором, для одержання всієї наявної у нього інформації про незавершені розрахунки. Обмін інформацією здійснюється засобами електронної пошти НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, українська гривня в лютому цього року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і одержання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21-23 грн/дол. і утримувалася в цьому коридорі більш ніж півроку.

В останній місяць діапазон коливань курсів на міжбанківському валютному ринку зсунувся в бік здешевлення гривні, що, на думку НБУ, пов'язано з проведенням в Україні місцевих виборів.

25 листопада НБУ повідомив, що аукціони з купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, оголошені регулятором 25 листопада, не відбулися, а попит і пропозиція врівноважилися самостійно без допомоги регулятора. За інформацією НБУ, під час торгів курс гривні зміцнився.

За даними дилерів комерційних банків, 26 листопада на міжбанківському валютному ринку на 17:00 гривня зміцнилася до долара США до 23,45/23,60 грн/дол., та торги проходили мляво через вихідний день у США, а пропозиція доларів перевищувала попит. Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину встановився на рівні 23,5973 грн/дол., учасники ринку уклали 272 угоди на суму 286,86 млн дол.