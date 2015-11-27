Українцям обіцяють зміцнення гривні до свят

Ослаблення гривні, яке спостерігається останнім часом, має тимчасовий характер, зумовлений сезонним чинником і тиском надлишкової готівки, однак до новорічних свят гривня може зміцнитися, заявив перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Ситуацію на валютному ринку краще прокоментує Нацбанк, але сезонний чинник саме в цей період (має місце - УНІАН), проходять певні коливання курсу, відбувається ослаблення гривні. Але перед різдвяними і новорічними святами йде зворотна тенденція, йде зміцнення національної валюти, - сказав Уманський. - І тому в умовах певного тиску на ринок надлишкової гривневої ліквідності, яка пройшла, зокрема й, через Фонд гарантування вкладів, а з іншого боку - сезонний чинник, і тому зараз маємо тенденцію, яка є. Але я впевнений, що вона завершиться ближче до різдвяних свят. Зараз вона має тимчасовий характер».

Як повідомляв УНІАН, в останній місяць діапазон коливань курсів на міжбанківському валютному ринку зсунувся в бік здешевлення гривні, що, на думку НБУ, пов'язано з проведенням в Україні місцевих виборів.

25 листопада НБУ повідомив, що аукціони з купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, оголошені регулятором 25 листопада, не відбулися, а попит і пропозиція врівноважилися самостійно без допомоги НБУ. За інформацією НБУ, в ході торгів курс гривні зміцнився.

За даними дилерів комерційних банків, 26 листопада на міжбанківському валютному ринку до 17:00 гривня зміцнилася до долара США до 23,45/23,60 грн/дол., та торги проходили мляво через вихідний день у США, а пропозиція доларів перевищувала попит. Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього часу встановився на рівні 23,5973 грн/дол., учасники ринку уклали 272 угоди на суму 286,86 млн дол.

Міністерство фінансів України закладає в якості макропоказника на 2016 рік середньорічний курс гривні до долара на рівні 24,1 грн за долар.

Українська гривня в лютому цього року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21-23 грн/дол. і утримувалася в цьому коридорі більш ніж півроку.