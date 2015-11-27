Гривня знову опустилася до 23,95 за долар

У п'ятницю, 27 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,85/23,95 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 25,2600/25,3630 грн/євро, щодо російського рублю – на рівні 0,3600/0,3620 грн/рубль.

Читайте такожУкраїнцям обіцяють зміцнення гривні до свят

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 23,8954 грн/дол., на цей час укладено 266 угод на суму 106,29 млн дол.