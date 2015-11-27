ВВП України впав у 2,4 разу нижче, ніж закладали в держбюджеті

Про це йдеться у висновку Рахункової палати України про виконання державного бюджету за дев'ять місяців 2015 року, опублікованому на її сайті.

За оцінкою Рахункової палати, реальний валовий внутрішній продукт скоротився на 13% тоді як при визначенні показників державного бюджету враховано 5,5%.

У висновку зазначається, що на економічну динаміку в січні-вересні вплинули падіння платоспроможності внутрішнього ринку, погіршення умов зовнішньої торгівлі і воєнні дії на сході України.

Рахункова палата нагадує, що держбюджет за дев'ять місяців виконано з профіцитом у сумі 8,8 млрд грн, проте видатки на підтримку НАК «Нафтогаз України», держбанків і Фонду гарантування вкладів фізосіб, профінансовані за рахунок реалізації облігацій внутрішньої держпозики, в цей період становили 58,5 млрд грн. Для фінансування держбюджету залучено держзапозичення, частка яких у загальній сумі надходжень до держбюджету становила 35,2%.

Рахункова палата звертає увагу, що девальвація офіційного курсу гривні до іноземних валют залишалася одним з основних чинників збільшення доходів держбюджету. Зокрема, з використанням офіційного курсу обчислюються податок на додану вартість, акцизний податок із ввезених на територію України товарів, податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції, сумарна частка яких за дев'ять місяців становила 37,6% доходів держбюджету.

Водночас, з використанням офіційного курсу пов'язані видатки держбюджету на погашення зовнішнього і внутрішнього валютного боргу, а також деякі видатки держбюджету (обслуговування держборгу, утримання закордонних дипустанов, внески в міжнародні організації), частка яких становила 10,1% видатків держбюджету. Крім того, враховуючи високу частку імпортних товарів у споживанні населення (понад 40%), девальвація національної валюти стала одним із чинників зростання інфляції.

Також у висновку наголошується, що внаслідок девальвації гривні держборг за 9 місяців виріс на 33% - до 1,259 трлн грн. При цьому витрати на погашення та обслуговування державного боргу порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросли на 56,1 млрд грн, або на 55% - до 158 млрд грн. Рахункова палата акцентує увагу, що зростання частки валютного боргу на 7,9 п.п., до 69,6%, та, можливо, заміна недонадходжень від приватизації держмайна на запозичення провокують ризик зростання боргового навантаження на держбюджет.

Для усунення виявлених відхилень Рахункова палата рекомендувала Кабінету міністрів ініціювати зміни в закон про держбюджет на 2015 рік, а також запропонувала Міністерству фінансів та Державній фіскальній службі вжити заходів для активізації бюджетного відшкодування ПДВ та скорочення обсягів переплат податків і зборів.

Крім того, Мінфіну рекомендовано розглянути інші способи підтримки окремих суб'єктів господарювання, крім залучення коштів від реалізації ОВДП або кредитів з держбюджету, для більш адекватної оцінки реального обсягу дефіциту/профіциту держбюджету і прийняття управлінських рішень.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками Міністерства фінансів, зведений бюджет України за підсумками січня-вересня зведено з профіцитом у 32,501 млрд грн проти дефіциту в 32,894 млрд грн роком раніше. Держбюджет за цей період зведено з профіцитом в 8,797 млрд грн.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, видатки – 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту – 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, стеля держборгу – 1,394 млрд грн.