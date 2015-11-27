ОПОРА назвала найбагатших депутатів у Верховній Раді

Рейтинг ОПОРИ складено на основі опублікованих декларацій.

«Найбагатшим парламентарем став Віталій Хомутиннік. Дохід депутата в 2014 році становив 293,8 мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.

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На другому місці український бізнесмен, народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський - 209 мільйонів гривень.

На третьому місці - член депутатської групи «Воля народу» Сергій Мартиняк. Депутат в минулому році заробив 92 мільйони гривень.

На четвертому місці - Геннадій Бобов - депутатська група «Партія «Відродження» - 55,7 мільйонів гривень.

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На п'ятому місці - Аркадій Корнацький («Блок Петра Порошенка») - 44,5 мільйонів гривень.

Однак лідирує за кількістю мільйонерів фракція «Блок Петра Порошенка» - 27 осіб, в «Опозиційному блоці» - 14, «Воля народу» - 12, «Відродження» - 10, Радикальна партія - 3 і «Батьківщина» - 2.

Як повідомляв УНІАН, за даними дослідження ОПОРИ, Верховна Рада VI скликання працювала інтенсивніше, ніж попереднє скликання законодавчого органу.