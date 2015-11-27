Рахункова палата оцінює падіння ВВП України протягом 9 місяців 13%

Реальний валовий внутрішній продукт України, за оцінками Рахункової палати, у січні-вересні 2015 року скоротився на 13%.

Про це йдеться у висновку Рахункової палати про виконання державного бюджету за дев'ять місяців 2015 року, опублікованому на її сайті.

У висновку зазначається, що показники державного бюджету на 2015 рік ґрунтуються на прогнозі падіння ВВП на 5,5%. У зв'язку з цим Рахункова палата прийшла до висновку, що падіння реального ВВП України в січні-вересні 2015 року в 2,4 рази перевищило плановий показник річного бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Державної служби статистики України, падіння ВВП України в третьому кварталі 2015 року порівняно з третім кварталом 2014 року (в постійних цінах 2010 року) сповільнилося до 7% з 14,6%, зафіксованих кварталом раніше.

Порівняно з другим кварталом 2015 року та з урахуванням сезонного фактора ВВП України в третьому кварталі зріс на 0,7%.

Падіння ВВП вцілому за 2014 рік, порівняно з попереднім роком, в постійних цінах 2010 року, без урахування окупованого Криму та частині зони проведення АТО, склало 6,8%.

Номінальний ВВП в цілому за 2014 рік склав 1,567 трильйона гривень, у цінах попереднього року - 1,365 трильйона гривень.