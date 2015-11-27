ЗМІ: Введення мінімальної роздрібної ціни для сигарет допоможе в боротьбі з курінням

Про це пише «Лівий берег».

Видання зазначає, що українське суспільство так і серед «лідерів» тютюнопаління. Зокрема, наша країна посідає друге місце після Греції за рівнем поширення шкідливої звички серед підлітків.

Тютюнові компанії починають боротися за споживача старим перевіреним способом – наввипередки знижуючи ціни на свої вироби. Куріння стає все більш доступним. Виробники часом готові працювати мало не у збиток, щоб залучити споживача, привчити його саме до своєї торгової марки, йдеться в статті.

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При такій динаміці цін істотно знижуються бюджетні надходження. За підрахунками самих виробників, в результаті цінових війн держбюджету щомісяця втрачає 160-180 млн. грн.

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Як показує світова практика, найбільш ефективним заходом для виправлення ситуації є введення мінімальних роздрібних цін на тютюнові вироби. Саме таким шляхом свого часу пішли країни Європи, пише видання. Це дозволило стабілізувати ринок при одночасному збільшенні бюджетних надходжень.