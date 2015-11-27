ЗМІ: Введення мінімальної роздрібної ціни для сигарет допоможе в боротьбі з курінням

17:17, 27 листопада 2015
Фінанси
684

За останні два місяці в Україні суттєво (на 1-3 гривні) знизилася ціна тютюнових виробів. На тлі тотального подорожчання життя, шкідлива звичка стає все доступніше.

сигареты / socportal.info

Про це пише «Лівий берег».

Видання зазначає, що українське суспільство так і серед «лідерів» тютюнопаління. Зокрема, наша країна посідає друге місце після Греції за рівнем поширення шкідливої звички серед підлітків.

Тютюнові компанії починають боротися за споживача старим перевіреним способом – наввипередки знижуючи ціни на свої вироби. Куріння стає все більш доступним. Виробники часом готові працювати мало не у збиток, щоб залучити споживача, привчити його саме до своєї торгової марки, йдеться в статті.

Читайте такожЕксперти пояснили, чому дешевшають сигарети

При такій динаміці цін істотно знижуються бюджетні надходження. За підрахунками самих виробників, в результаті цінових війн держбюджету щомісяця втрачає 160-180 млн. грн.

Читайте такожМОЗ підтримує ініціативу щодо підвищення акцизу на сигарети на 40% у 2016 році

Як показує світова практика, найбільш ефективним заходом для виправлення ситуації є введення мінімальних роздрібних цін на тютюнові вироби. Саме таким шляхом свого часу пішли країни Європи, пише видання. Це дозволило стабілізувати ринок при одночасному збільшенні бюджетних надходжень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter