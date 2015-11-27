Нацбанк ослабив офіційну гривню до 23,88 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2388,4656 (27 листопада – 2359,7302)

100 EUR – 2526,9966 (27 листопада – 2504,1457)

10 RUR – 3,6058 (27 листопада – 3,5926)

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Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,80/23,90 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,1750/25,2790 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3590/0,3610 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,8824 гривні/долар, до цього часу було укладено 517 угод на суму 208,12 мільйона доларів.